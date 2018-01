Fred pode trocar o Cruzeiro pelo CSKA O empresário Fabio Brito, que domina os mercados do Leste Europeu, afirmou ao Portal Uai, de Belo Horizonte, que o CSKA Moscou deve anunciar nos próximos dias a contratação do atacante Fred, revelação e artilheiro do Cruzeiro, por ? 10 milhões. O clube russo, ligado ao bilionário Roman Abramovich, enviou representantes ao Brasil para fechar acordo com o jogador e com o clube mineiro. Oficialmente, a intenção do CSKA é fazer com que Fred forme dupla com Vágner Love. Entretanto, como o Corinthians tem interesse no ex-palmeirense, e a MSI ainda não descartou essa negociação, não se pode desprezar a possibilidade do CSKA resolver vender Vágner Love ao time paulista, caso feche com o jogador mineiro.