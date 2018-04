Fred projeta dupla de sucesso com Lucas Pratto no Atlético-MG

E, às vésperas do retorno do atacante, Fred se mostrou ansioso para a estreia da nova dupla de ataque do Atlético. "Dá para sair coisas boas, é um jogador competitivo e muito inteligente. O Pratto é um jogador de muita força, inteligente e que finaliza bem", elogiou Fred.

Ele até já projeta como será o entrosamento da dupla em campo. "Acho que vou ganhar um companheiro para brigar por espaço contra os zagueiros. Fico, às vezes, com dois zagueiros, uma briga muito grande para achar uma bola. Dividindo essa responsabilidade com o Pratto, a gente reveza quem sai um pouco mais da área, acho que vou ter um pouco mais de liberdade", declarou.

Para Fred, a chave para o Atlético ter sucesso no Brasileirão é a rápida adaptação dos jogadores, uma vez que o time vem sofrendo com seguidas baixas, ora por lesão, ora por suspensões.

"A gente vai ter que se adaptar. Tem o Maicosuel, o Patric, o Robinho, vários jogadores que podem fazer essa função [no ataque]. O que precisamos fazer é nos readaptar o mais rápido possível. É se um adaptar ao outro e tentar tirar o máximo um do outro para a gente fazer mais do que tem feito e ganhar os jogos", pregou o atacante.

O Atlético volta a campo na próxima segunda-feira, no encerramento da 15ª rodada do Brasileirão. O adversário será o Coritiba, no Independência, em Belo Horizonte.