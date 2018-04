Fred, Robinho e Pratto comandam Atlético-MG em vitória sobre o Santa

Na primeira vez em que o trio ofensivo formado por Fred, Robinho e Lucas Pratto começou junto uma partida pelo Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG venceu o Santa Cruz por 3 a 0, neste sábado à noite, em partida disputada no Independência pela 17ª rodada da competição. Os gols foram marcados por Robinho, Fred e Luan.

Com o resultado, o time de Minas foi para a quinta posição na tabela, com 29 pontos, mesmo total alcançado pelo Santos, que está em quarto, com melhor saldo de gols, e joga neste domingo contra o Cruzeiro, em casa. O Santa Cruz, que entrou na zona de rebaixamento com a vitória do Figueirense sobre o Vitória, horas mais cedo, caiu para a 17ª colocação.

No duelo deste sábado, o Santa Cruz foi o primeiro a assustar com um ataque relâmpago aos 15 segundos de jogo. Jadson avançou pela direita, cruzou e Keno errou a finalização. O Atlético respondeu com Erazo, que subiu sozinho depois de cobrança de escanteio, mas cabeceou pra fora, muito acima do gol adversário.

A equipe mineira desperdiçou outra chance aos 4 minutos, também em cobrança de escanteio, desta vez com Maicosuel errando a cabeçada. Começo de jogo com excelentes oportunidades para ambos os lados no Independência.

Aos 22 minutos, Robinho abriu o placar. Maicosuel roubou a bola da zaga e passou pra Fred. O atacante chutou e Tiago Cardoso defendeu. No rebote, Robinho não perdoou. Atlético 1 a 0. Depois do gol, o time da casa passou a pressionar mais. O Santa Cruz se defendia e conseguiu manter o placar até a ida para o intervalo.

O início do segundo tempo não foi nem de perto parecido com o que ocorreu no começo da etapa inicial. O Atlético não conseguia romper a forte marcação armada pelo Santa Cruz no retorno do vestiário. A equipe de Pernambuco se fechou e dava mostras de que buscaria o empate em contra-ataques.

Mas, aos 21 minutos, Fred acabou com as esperanças do time visitante. O atacante passou para Robinho, que devolveu a bola. Fred, de calcanhar, passou para Patric, recebeu de volta, em novo toque de calcanhar, e marcou o segundo. Um golaço.

Aos 25 minutos, Luan, que havia acabado de entrar em campo em substituição a Lucas Pratto, o único do trio com atuação menos expressiva na noite, marcou depois de receber passe de Robinho.

No único lance de perigo ao gol de Victor na etapa final, aos 30 minutos, Arthur recebeu na entrada da área e passou para Grafite, que chutou forte, mas o goleiro do Atlético defendeu. Fim de jogo e vitória do Atlético no Independência.

Os dois times voltam a campo na quinta-feira. O Atlético joga contra o São Paulo, no Morumbi, às 19h30. No mesmo horário, o Santa Cruz enfrenta o Grêmio em Porto Alegre.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 3 X 0 SANTA CRUZ

ATLÉTICO-MG - Victor; Carlos César (Patric), Leonardo Silva, Erazo e Fábio Santos; Rafael Carioca, Leandro Donizete e Maicosuel (Bruno Urso); Robinho, Lucas Pratto (Luan) e Fred. Técnico: Marcelo Oliveira.

SANTA CRUZ - Tiago Cardoso; Leo Moura, Luan Peres, Danny Morais e Tiago Costa; Uillian Corrêa, Jadson (Lelê), Derley e Danilo Pires (Arthur); Keno e Grafite (Fernando Gabriel). Técnico: Milton Mendes

GOLS - Robinho, aos 22 minutos do primeiro tempo; Fred, aos 21, e Luan, aos 25 do segundo.

ÁRBITRO - Dewson Fernandes Freitas (PA).

CARTÕES AMARELOS - Derley, Leandro Donizete, Grafite e Uillian Corrêa.

PÚBLICO - 16.804 pagantes.

RENDA - R$ 686.660,00.

LOCAL - Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).