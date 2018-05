Fred se iguala a Telê Santana como 4º maior goleador do Flu

Ao balançar duas vezes as redes na noite desta quarta-feira na vitória por 4 a 0 sobre o Bonsucesso, em Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca, Fred se igualou a Telê Santana como quarto maior artilheiro da história do Fluminense, com 164 gols.

Agora, o atacante e capitão tricolor só está atrás de Waldo, com 319 gols entre 1954 a 1961, de Orlando Pingo de Ouro, com 184 bolas na rede entre 1945 e 1953, e de Hércules, com 165 entre 1935 e 1942. E é justamente no período de tempo e no número de jogos disputados que a marca de Fred ganha muita importância.

O atacante acumula 164 gols em apenas 269 jogos, o que resulta em uma média de 0,6 por partida. Já Telê Santana precisou disputar 559 confrontos ao total pelo Flu, o que dá uma média de quase 0,3 por duelo realizado. Telê, que depois se consagraria como técnico, atuou com a camisa tricolor entre 1950 e 1961 como jogador. Já Fred está no clube das Laranjeiras desde 2009.

Ao comentar a sua nova marca pelo Fluminense, Fred evitou, porém, ficar se vangloriando e preferiu lembrar de outros jogadores que tornaram possível esse feito. "Tem de agradecer a todos os companheiros, especialmente ao Wellington e ao Pierre, que deram passe para mim", afirmou o jogador, que em seguida ressaltou o peso que essa goleada por 4 a 0 teve para a sua equipe.

"É uma vitória que dá confiança, que dá moral para gente começar a encontrar o nosso ritmo e nosso estilo de jogo para a gente crescer na competição", completou Fred, que anteriormente caiu junto com o Fluminense na decepcionante derrota por 3 a 1 para o Volta Redonda, no último domingo, na estreia no Campeonato Carioca.