Fred Smania: o espião de Jair Picerni Enquanto Jair Picerni e os jogadores que comanda se concentram no jogo de quarta-feira contra o Santo André, para o auxiliar Fred Smania o time do ABC é praticamente parte do passado. Entre as funções do ex-goleiro do Rio Branco de Americana, que há dez anos trabalha com Picerni, o mais importante agora é saber exatamente a quantas anda o futebol do XV de Novembro de Campo Bom, no Rio Grande do Sul, e do Palmas, de Tocantins. É desse confronto que sai o próximo adversário do Palmeiras, caso o time passe pelo Santo André. ?Em geral preparo uma fita com os dois últimos jogos de cada time que o Palmeiras possa enfrentar?, diz Smânia, que deixou de ser preparador físico em 2001, no São Caetano, quando Jair se deu de conta que ele poderia contribuir mais como auxiliar. Quanto ao Santo André, Smânia fez vários alertas para Jair. ?O time está muito bem, vimos os jogos contra o Atlético, o Guarani. Não chegou até aí por acaso.? Quando o time é de longe ou Smânia não consegue imagens, usa o plano B. ?São 30 anos de trabalho. O Brasil é grande, mas para quem tem amigos o país fica pequeno.?