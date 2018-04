Fred treina e deve reforçar Fluminense nesta quinta

Depois de ser praticamente descartado para a partida contra o Duque de Caxias, o atacante Fred voltou a treinar nesta quarta-feira e viajou com o restante do elenco para Volta Redonda. Assim, ele atuará na quinta-feira se mantiver as boas condições.

Fred começou a sentir dores no dedão do pé direito na semana passada, ao chutar o chão em um treino de finalização, e desfalcou a equipe na vitória sobre o Volta Redonda, no último domingo. A expectativa era que ele não atuasse novamente, mas o departamento médico o liberou após o treino desta quinta.

"O Fred está com um pequeno incômodo no dedão do pé, mas vai viajar. Pelo que sentiu no treino, está tudo tranquilo. E se não sentir nada até o começo da partida, vai jogar", explicou o vice-presidente de futebol Alcides Antunes.