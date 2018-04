Fred treina e deve retornar ao Flu contra o América-MG

Com a semana toda para se recuperar das dores na panturrilha direita, a expectativa é a de que Fred esteja liberado para ajudar o Fluminense contra o América-MG, no próximo sábado, no Engenhão. Poupado por decisão do técnico Abel Braga da vitória sobre o Internacional, no último domingo, o jogador sente menos dores na região e realiza trabalho específico de fortalecimento muscular. Nesta terça-feira, ele participou de parte do treino com bola.

"Acho que ele joga. Esperamos tê-lo em totais condições para o jogo contra o América. Ele já não apresenta mais dores agudas na região. Se responder bem aos trabalhos no campo, acredito que não será problema para sábado", disse o preparador físico Cristiano Nunes em entrevista à Rádio Brasil.

Se Fred realmente confirmar escalação, vão ser dois os problemas de Abel Braga para o confronto que pode levar o time à liderança isolada do Campeonato Brasileiro. Carlinhos e Deco estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Para a vaga do segundo, o treinador deve optar pelo argentino Lanzini.