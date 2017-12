Fred troca o Cruzeiro pelo Lyon Artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 13 gols, e principal jogador do Cruzeiro na atualidade, o atacante Fred está sendo negociado com o Lyon, da França. Na noite desta sexta-feira, a diretoria celeste confirmou que o jogador está se transferindo para a equipe européia. O negócio foi fechado no final da tarde, em reunião realizada na Toca da Raposa II, entre dirigentes do Cruzeiro e os representantes do jogador. Fred embarca neste sábado para a França, acompanhado de seu procurador, Rodrigo Chaves, e do diretor de futebol, Eduardo Maluf, e não joga domingo contra o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante irá realizar exames médicos e definir detalhes de seu contrato, além de assinar os documentos relativos à transferência. Apesar de o clube mineiro afirmar que só irá revelar os valores envolvidos na transação após a concretização do negócio, especula-se que o Lyon tenha oferecido cerca de 12 milhões de euros pelos direitos econômicos de Fred. O Cruzeiro é dono de 75% dos direitos econômicos do atleta, 10% pertencem ao Feyenoord, da Holanda, e outros 15% ao próprio jogador. A oferta do Lyon foi oficializada na última quarta-feira pelo ex-zagueiro do Corinthians e do próprio Cruzeiro, Marcelo Djian - que representa o clube francês no Brasil. Na temporada 2005, Fred ostenta o título de maior goleador do Brasil. Em 43 jogos, marcou 40 gols, com média de 0,93. Na curta carreira, o atacante já marcou 90 gols em 128 jogos.