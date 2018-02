Fred vai substituir Ronaldo na seleção A presença do atacante Fred, ex-Cruzeiro, é a principal novidade da lista de convocados do técnico Carlos Alberto Parreira para os dois últimos jogos da seleção brasileira neste ano - contra Emirados Árabes e Kuwait, ambos em novembro. O atacante, hoje no Lyon, da França, vai substiuir Ronaldo, do Real Madrid, que está contundido. Outra novidade da lista divulgada na tarde desta quinta-feira por Parreira é o volante Edmílson, do Barcelona. O jogador volta à seleção depois de um longo período se recuperando de contusão. No dia 12 de novembro, o Brasil enfrenta a seleção dos Emirados Árabes, em Abu Dhabi, e no dia 15 de novembro joga contra o All Star Team/Kwait Sport Club, na cidade do Kuwait. Apenas três jogadores da lista de convocados atuam no Brasil. Os laterais Cicinho (São Paulo) e Gustavo Nery (Corinthians) e o meia Ricardinho (Santos). Veja a lista de convocados: Goleiros: Dida (Milan) Julio Cesar (Internazionale) Laterais: Cafu (Milan) Roberto Carlos (Real Madrid) Cicinho (São Paulo) Gustavo Nery (Corinthians) Zagueiros: Lúcio (Bayern de Munique) Juan (Bayer Leverkusen) Roque Júnior (Bayer Leverkusen) Luisão (Benfica) Meio-campistas: Emerson (Juventus) Gilberto Silva (Arsenal) Zé Roberto (Bayern de Munique) Edmílson (Barcelona) Kaká (Milan) Juninho Pernambucano (Lyon) Ronaldinho Gaúcho (Barcelona) Ricardinho (Santos) Atacantes: Robinho (Real Madrid) Adriano (Internazionale) Ricardo Oliveira (Bétis) Fred (Lyon)