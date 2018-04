Fred viaja para pegar o América-MEX pela Libertadores, mas Emerson não

O técnico Muricy Ramalho recebeu com alívio e alegria a informação de que o atacante Fred vai enfrentar o América do México, quarta-feira, no estádio Azteca, pela terceira rodada do Grupo 3 da Copa Libertadores. Para não complicar ainda mais sua vida na competição, o Fluminense precisa vencer esse jogo, já que empatou os dois primeiros disputados no Rio.

Se Fred está recuperado de contusão, o atacante Emerson, machucado no tornozelo esquerdo, continua vetado pelos médicos do clube. O jogador só deve voltar ao time na estreia na Taça Rio, contra o Resende, no dia 5 de março, em São Januário.

"O Fred viaja, e o Emerson, não. Ele ainda está no início do treinamento com bola, em fase de adaptação, e está fora da viagem. Precisa trabalhar mais para se adaptar novamente", disse Muricy Ramalho.

Outro que estará em campo no México é o meia Dario Conca, que se recuperou de cirurgia no joelho esquerdo e, mesmo sem estar 100%, segue no time titular. De acordo com Muricy Ramalho, o jogador precisa de ritmo de jogo para voltar a atuar em alto nível. "Conca perdeu a pré-temporada, mas daqui a pouco vai se recuperar para ajudar o Fluminense", garantiu.