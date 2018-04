Fred volta aos treinos no Fluminense após dois meses

O atacante Fred, recuperado de uma lesão no púbis, voltou a participar de um treinamento físico nesta terça-feira com o restante do elenco do Fluminense. O jogador deu voltas ao redor do gramado no centro de treinamento do CFZ e agora terá de readquirir o condicionamento físico para retornar ao time.

Veja também:

Copa Sul-Americana: Calendário e resultados

Todas as notícias sobre a competição

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

Esta foi a primeira atividade de Fred ao lado dos jogadores do Fluminense desde o dia 23 de julho, quando se contundiu durante a derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG. Segundo o departamento médico do clube, Fred está clinicamente curado e depende apenas da preparação física para ficar à disposição do técnico Cuca.

Apesar do retorno de Fred aos treinos, o atacante ainda não tem data para voltar a jogar. O certo é que ele ficará de fora da partida desta quinta-feira, contra o Alianza Atlético, do Peru, pela Sul-Americana, e do clássico de domingo, diante do Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro.