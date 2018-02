Fredson viaja para Barcelona na próxima semana

O volante Fredson, que fez apenas 10 partidas pelo São Paulo antes de sofrer uma lesão nos ligamentos cruzados do joelho direito, viajará na semana que vem para Barcelona para ser analisado pelos fisioterapeutas do Espanyol, clube que detém seus direitos federativos. Fredson se contundiu em junho, no jogo contra o Paraná, em Curitiba, pelo primeiro turno do Brasileiro, foi operado no Brasil e fez fisioterapia no São Paulo, mas o clube catalão quer avaliá-lo de perto. Por isso, Fredson ficará cerca de 15 dias trabalhando na Espanha. O fisioterapeuta são-paulino Alessandro Pereira vai acompanhar o trabalho na Espanha. O jogador se reapresenta ao São Paulo em janeiro para a reta final da recuperação. O empréstimo foi renovado por seis meses e Fredson pode reforçar o time do técnico Muricy Ramalho na Libertadores.