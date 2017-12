Freiburg bate Bayer Leverkusen por 1 a 0 O Freiburg derrotou neste domingo o Bayer Leverkusen por 1 a 0 e somou 24 pontos no Campeonato Alemão. Com a vitória, a equipe figura agora entre os dez primeiros colocados. Já a equipe de Leverkusen perdeu a chance de ultrapassar o rival Bayern Munique e permanece na quarta colocação. Na outra partida do dia, o Hannover venceu o Hamburgo por 3 a 2.