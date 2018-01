Freiras rezam pela seleção de Felipão As pessoas que acompanharam o treino da seleção brasileira, hoje, viram uma cena rara: a presença de duas freiras nas arquibancadas do Centro de Treinamento do América de Cali. Fãs dos brasileiros, elas fizeram uma oração para pedir paz, saúde e sucesso para os jogadores do time de Luiz Felipe Scolari, em hora que não poderia ser melhor, após seguidos insucessos da equipe neste ano. "O Brasil pode não estar no melhor momento, mas nunca será ruim no futebol", afirmou Irmã Zoraida Cristancho Osorio, que estava acompanhada da Irmã Clara Cecília. Ambas são do Colégio La Ciudadela de la Presentación, que se localiza em frente ao campo onde a seleção fez o primeiro treino para o jogo contra o México, quinta-feira, em Cali. Irmã Zoraida afirmou que assiste a jogos de futebol desde criança. No tempo livre, liga a televisão e não troca uma partida da seleção por nada. Vai torcer pelos brasileiros e colombianos na Copa América. "Se os dois forem para a final, vamos torcer para que ganhe aquele que Deus quiser", ressaltou. As duas desistiram de pedir autógrafos aos ídolos no fim do treino. Não se arriscaram a entrar no meio do batalhão de repórteres que entrevistavam os jogadores e, mesmo assim, foram embora com um sorriso estampado no rosto. Garantiram que irão ver todas as partidas do time de Scolari na competição e rezar muito pelos "meninos do Brasil".