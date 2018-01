Friburguense consolida vitória no Bota A sina dos times grandes no Campeonato Carioca continua: perder para as equipes consideradas pequenas. Neste sábado, foi a vez do Botafogo ser derrotado pelo Friburguense, por 1 a 0, no Estádio Eduardo Guinle, em Nova Friburgo, região serrana do Rio. O resultado não eliminou o Alvinegro da disputa do título, mas ainda manteve as chances do Vasco de chegar na semifinal da competição. A partida foi o complemento do confronto do dia 25 de janeiro, que teve de ser interrompido no intervalo por causa de um apagão na cidade de Nova Friburgo. Neste jogo, o Friburguense terminou a primeira etapa vencendo por 1 a 0, em um gol de pênalti erradamente marcado pelo árbitro Edílson Soares da Silva. E a declaração do atacante Ziquinha, de que realmente não havia sido derrubado pelo goleiro Jéfferson, gerou muita polêmica. Onze dias se passaram entre o primeiro e o segundo tempo, mas este espaço temporal não foi suficiente para o Botafogo se arrumar e conseguir virar o placar. Durante os 45 minutos, o Friburguense foi melhor e teve várias oportunidades para ampliar. O Alvinegro esbarrou na ótima marcação do adversário e não assustou o gol de Zé Romário.