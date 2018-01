Friburguense derrota o Vasco: 3 a 2 O Vasco sentiu as ausências do atacante Romário e do meia Felipe e perdeu, nesta quarta-feira, para o Friburguense por 3 a 2 no Estádio Eduardo Guinle, em Friburgo, pelo Campeonato Estadual. Com a vitória, o Friburguense segue na liderança do segundo turno da competição com 16 pontos. Logo aos 5 minutos o atacante Ziquinha fez boa jogada, chutou, o goleiro Márcio defendeu e no rebote ele abriu o placar. O Vasco só conseguiu o empate aos 39 minutos quando o atacante Léo Macaé chutou rasteiro no canto. Seis minutos depois o zagueiros Erlon John aproveitou uma falha da zaga e marcou o segundo gol do Friburguense. No segundo tempo, aos 5 minutos o lateral-direito Leonardo chutou no canto e empatou o jogo. Mas aos 13 minutos o meia William arriscou um chute de fora da área garantiu a vitória do Friburguense.