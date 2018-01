Friburguense empata; Portuguesa ganha O Botafogo se beneficiou com o empate, por 2 a 2, entre Friburguense e Madureira, neste domingo, no Estádio Conselheiro Galvão. Com esse resultado, o Alvinegro é o líder isolado do Grupo A, com seis pontos. A equipe de Friburgo totalizou quatro pontos e o Madureira, dois na chave B. Marco Túlio abriu o placar para o Madureira, aos 44 minutos do primeiro tempo. Abedi empatou no início da segunda etapa. Sharlei ampliou a favor do Friburguense, aos 41 minutos. Mas Léo Fortunato, nos acréscimos, igualou novamente o marcador. O Botafogo agradece. No Estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador, zona norte do Rio, um resultado surpreendente. Última colocada na classificação geral do Campeonato Carioca, a Portuguesa derrotou neste domingo a Cabofriense, por 2 a 0. A equipe do técnico Paulo César Gusmão, que fez boa campanha no primeiro turno, permanece sem somar pontos na Taça Rio. Orlando e Josimar marcaram os gols.