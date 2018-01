Friburguense goleia; América perde O Friburguense ficou bem próximo de se classificar à segunda fase da Copa do Brasil, ao golear nesta quarta-feira o Caldense, por 4 a 1, no Estádio Eduardo Guinle, em Friburgo, na região serrana do Rio. Cadão, Bidú, Marquinhos e Ziquinha marcaram os gols da equipe da casa. Joílson descontou. O jogo de volta vai ser disputado no dia 2 de março, em Minas Gerais. Quem avançar na competição, terá como adversário o Internacional-RS. O América estreou nesta quarta-feira com derrota na Copa do Brasil. Mas o triunfo do Figueirense, por 1 a 0, no Estádio Orlando Scarpelli, não foi classificado como um mau resultado para a equipe do Rio, que decidirá em casa, no dia 2 de março, a classificação para a segunda fase do torneio. O América até segurou a forte pressão do adversário na primeira etapa, mas o intervalo fez bem ao Figueirense, que marcou logo aos 3 minutos. Felipe Oliveira, de cabeça, marcou. A zaga americana falhou.