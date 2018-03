Friburguense traz má recordação ao Vasco A derrota para o Friburguense, no início do mês, é um dos principais fatores da cautela que o Vasco adotou para a partida de domingo, pela semifinal da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca. Afinal, o adversário na busca pela vaga na decisão do título é justamente o time de Friburgo. O meia Beto destacou a grande "arma" do Friburguense. "Teremos que ter paciência porque o conjunto que eles vêm mostrando está crescendo", afirmou o jogador do Vasco. "Jogaremos com inteligência, sabendo que o Maracanã é um campo grande e o Friburguense está acostumado a atuar em campo pequeno. Precisamos aproveitar os espaços." Beto ainda lembrou que a tendência é a de que o Friburguense adote uma postura defensiva. Ele lembrou que a atenção à marcação precisará ser redobrada, porque os adversários tentarão surpreender nos contra-ataques.