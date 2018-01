Friburguense x Botafogo é suspenso A partida Friburguense x Botafogo, pela segunda rodada do Campeonato Carioca, na noite desta terça-feira, foi suspensa no intervalo por falta de iluminação, quando estava 1 a 0 para o time da casa, gol de Abedi, de pênalti. O jogo só foi suspenso porque a energia elétrica havia caído também antes da bola rolar, forçando um atraso de 45 minutos. Como só foram disputados 50% do total da partida, a Ferj deverá marcar o complemento do jogo ainda nesta quarta-feira.