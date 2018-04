Frings volta a ficar fora da seleção alemã O técnico da seleção alemã, Joachim Loew, voltou a deixar o volante Frings, titular da Alemanha na Copa do Mundo de 2006, fora de mais uma lista de convocados, esta última divulgada nesta quinta-feira. Desta vez o jogador do Werder Bremen foi descartado do amistoso contra a África do Sul, no dia 5 de setembro, em Leverkusen, e do confronto com o Azerbaijão, no dia 9, em Hannover, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2010. Além de preterir Frings, Loew convocou cinco jogadores da seleção Sub-21 da Alemanha que venceu o Campeonato Europeu da categoria. São eles: Sami Khedira, Manuel Neuer, Andreas Beck, Marko Marin e Mesut Oezil. Frings já havia ficado de fora da seleção alemã que venceu o Azerbaijão por 2 a 0, no dia 12 de agosto, na última rodada das Eliminatórias da Copa. O jogador de 32 anos já teve problemas com Joachim Loew, mas os dois garantem que as diferenças entre ambos foram resolvidas. Além da ausência de Frings, não houve grandes surpresas na lista de convocados. O atacante Podolski, do Colônia, recuperado de lesão, voltou a ser chamado. O brasileiro naturalizado alemão Cacau, do Stuttgart, também foi lembrado para integrar a linha de frente alemã. Confira a lista de convocados: Goleiros: Rene Adler (Bayer Leverkusen), Robert Enke(Hannover) e Manuel Neuer (Schalke 04). Defensores: Andreas Beck (Hoffenheim), Arne Friedrich (Hertha Berlin), Philipp Lahm (Bayern de Munique), Per Mertesacker (Werder Bremen), Marcel Schaefer (Wolfsburg) Serdar Tasci (Stuttgart) e Heiko Westermann (Schalke). Meio-campistas: Michael Ballack (Chelsea), Christian Gentner (Wolfsburg), Thomas Hitzlsperger (Stuttgart), Sami Khedira (Stuttgart), Marko Marin (Werder Bremen), Mesut Oezil (Werder Bremen), Simon Rolfes (Bayer Leverkusen), Bastian Schweinsteiger (Bayern de Munique) e Piotr Trochowski (Hamburgo). Atacantes: Cacau (Stuttgart), Mario Gomez (Bayern de Munique), Miroslav Klose (Bayern Munich) e Lukas Podolski(Colônia).