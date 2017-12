Frio de Munique é a arma contra o Real O frio terrível que vem fazendo em Munique é a principal arma do Bayern para o jogo desta terça-feira, contra o Real Madrid, pela rodada de ida das oitavas-de-final da Liga dos Campeões da Europa (ESPN Internacional e Rede TV! mostrarão ao vivo, às 16h30). Os termômetros chegaram a registrar 10 graus abaixo de zero no fim de semana, marcavam três negativos quando a delegação espanhola desembarcou na tarde desta segunda-feira e devem estar na casa dos cinco negativos no horário da partida. "É o tempo que pedimos a Deus para enfrentar o Real Madrid. Eles não gostam de jogar com neve", disse Ottmar Hitzfeld, técnico do Bayern. O respeito aos "galáticos" do Real é tão grande que o presidente Franz Beckenbauer calculou em 30% a chance de seu time vencer nesta terça-feira. "Esperamos pelo menos fazer um papel digno", afirmou o dirigente alemão. Apesar do sentimento de inferioridade, o Bayern tem a seu favor o retrospecto em confrontos com o Real Madrid: ganhou os sete jogos que disputou em casa contra o time espanhol em competições européias, sendo cinco pela Liga dos Campeões. No histórico de partidas na principal competição da Europa, a equipe de Munique tem sete vitórias, duas derrotas e um empate. É a quarta vez que os dois clubes se encontram em "mata-matas" da Liga dos Campeões nos últimos cinco anos. Nas três anteriores, o sobrevivente do confronto chegou ao título - o Real foi campeão em 2000 e 2002 e o Bayern, em 2001. "O Bayern é um adversário duro,mas esperamos repetir o que fizemos há dois anos e conseguir a classificação", disse Zidane. Será a primeira vez que Ronaldo jogará no estádio Olímpico de Munique, o que o deixa muito motivado. Além disso, será a primeira vez que terá pela frente o goleiro Oliver Kahn depois de fazer dois gols nele na final da Copa do Mundo de 2002. "Tenho boas lembranças de meu último encontro com Kahn, mas aquele jogo já é passado. Espero que desta vez a história se repita", revelou o brasileiro. Ronaldo também tem boas lembranças da última vez em que jogou num campo gelado como estará o de Munique nesta terça. Ele fez o gol na vitória por 1 a 0 sobre o Lokomotiv, em Moscou, pela segunda fase da edição passada da Liga dos Campeões. Ganhar o título europeu é o grande objetivo de Ronaldo nesta temporada, para completar sua galeria de troféus. "Ano passado chegamos às semifinais. Espero ir mais longe este ano, porque a Liga dos Campeões é um título que persigo em minha carreira." O técnico Carlos Queiroz poderá escalar a melhor equipe de que dispõe. Beckham e Guti, que cumpriram suspensão na vitória de sábado sobre o Espanyol por 4 a 1, estão confirmados no time de Madri. No time alemão, os reforços serão Kahn, o meia Ballack e o atacante Pizarro, que não participaram da vitória por 1 a 0 sobre o Hamburgo no sábado. O objetivo é vencer sem sofrer gol, nem que seja por 1 a 0, para ir em boa situação para o jogo de volta, que será disputado dia 10 no Santiago Bernabeu.