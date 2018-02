Frio do Chile não preocupa a seleção Os jogadores da seleção brasileira não estão preocupados com o frio previsto para domingo, às 21h30 em Santiago (22h30 no horário de Brasília), durante o jogo contra o Chile. Nem a comissão técnica da equipe do Brasil, que não planejou nada especial para evitar esse problema na partida pela 7ª rodada das Eliminatórias da Copa. Acostumados a jogar no inverno europeu, os jogadores comentaram que a baixa temperatura não serve como desculpa para uma eventual fraca atuação do Brasil. Santiago teve nesta sexta-feira a mínima de 10 graus e a máxima de 22. O serviço de meteorologia chileno anunciou a chegada de um frente fria para sábado e domingo, com mínima de 2 graus e máxima de 18. No horário do jogo, a temperatura pode apontar até 1 grau negativo. "Quando cheguei na Inglaterra (em 2000), meu primeiro jogo foi com 4 graus negativos. Sofri muito, depois me adaptei. Na partida contra o Chile estão falando em um frio de 1 grau. Não é um absurdo. Dá para suportar, a gente até corre mais", disse Edu, escalado por Parreira para substituir Zé Roberto, suspenso com o segundo cartão amarelo. Edmílson é um pouco mais precavido. Joga no Lyon, França, também sob baixas temperaturas. "Eu uso uma pomada nos dedos do pé que aquece bem. No frio, o pé fica um pouco duro e a pomada ajuda", contou. O artifício usado por Edmílson não será adotado pela comissão técnica da seleção brasileira. Luis Rosan, fisiologista do time, revelou nesta sexta-feira que não haverá nenhum grande cuidado com os atletas por causa do frio. "Estamos encarando esse problema do frio com muita naturalidade. São jogadores que atuam na Europa. Estão acostumados. Eles disseram que o frio não é problema. Se não é problema para eles, muito menos para nós", explicou Rosan. Moracy Sant´Anna, preparador físico da seleção, também não vê o frio como um grande problema, mas alterou seu plano de trabalho para o jogo de domingo no estádio Nacional. "Vou esticar um pouco mais o aquecimento dentro do campo. Normalmente, o trabalho é de 15 minutos. Vou usar mais cinco minutos. O problema é o intervalo de 20 minutos entre o aquecimento no campo até o jogo começar. Os jogadores descem para o vestiário, fazem as orações e dez minutos antes da partida, têm de perfilar ao lado do time adversário para entrarem juntos no campo e ainda tem o tempo que ficam parados para a execução dos hinos." Os 20 minutos entre o final do aquecimento e o início do jogo, alertou Moracy, devem ser compensados em pelo menos dois minutos de exercícios. "Quando acabar o hino, eles deverão se movimentar bem, dar pequenos piques, manter os músculos aquecidos", afirmou o preparador físico, que não recomenda uso de bebida quente, comum na Europa, nem outros artifícios, apenas luvas ou uma camiseta mais grossa debaixo do uniforme oficial. O técnico Carlos Alberto Parreira é outro que não teme pela reação dos jogadores ao frio. "Menos mal que eles atuam na Europa. Lá, jogam até com neve no campo. Penso que é melhor jogar no frio do que no calor intenso, angustiante. No frio os jogadores correm mais, disputam mais a bola, e o jogo fica até mais atraente." Dos 11 jogadores escalados para a partida contra o Chile, apenas Luís Fabiano não é "europeu". O atacante do São Paulo, apesar de não jogar sob baixa temperatura, não está preocupado. "Quero ajudar a seleção brasileira vencer o Chile. Se vai fazer frio ou não, isso não me preocupa." A decisão de passar o jogo das 16 horas para 22h30 não foi exclusiva da comissão técnica do Chile, mas também da Associação Nacional de Futebolistas Profissionais (ANFP), entidade chilena que está administrando a partida. A TV Globo, dona dos direitos de transmissão para o Brasil, pediu para ser às 16 horas. Mas os chilenos insistiram para que fosse à noite e o único horário disponível na emissora brasileira seria às 21h30 no Chile e 22h30 no Brasil.