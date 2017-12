Frio e neve afastam Élber do Bayern Oito anos vendo a neve cair, as crianças fechadas em casa no longo inverno. Élber parece cansado da Alemanha. O atacante de 28 anos, reconhecido no futebol europeu e cobiçado por clubes da Espanha, busca o sol para a família. Quer trocar de ambiente e propostas não faltam. Ontem, na Granja, explicou os motivos que podem abreviar sua passagem pela Alemanha e contou como é difícil um jogador de futebol sair do Brasil com 17 anos para vencer na Europa. Leia mais no Jornal da Tarde