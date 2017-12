Frio em Joinville preocupa Levir A equipe viaja sexta-feira para Joinville, onde enfrentará no sábado o time da casa. O técnico Levir Culpi admitiu que o empate pode ser um bom resultado. Mas deixou claro que vai armar o time para conseguir três pontos. Ele lembrou que o frio pode ser um adversário a mais para o Botafogo. No entanto, fez uma ressalva. "Quem quer ser campeão, tem de superar todos os obstáculos." O zagueiro Sandro enfatizou a importância de o time tentar provocar faltas na entrada da área do Joinville. "Quem sabe o jogo não é decidido em jogadas de bola parada?", indagou o zagueiro, exímio cobrador de faltas.