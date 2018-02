Frontini comanda 5ª vitória do Marília O atacante Frontini foi o grande destaque do Marília ao marcar os três gols na vitória do seu time sobre o União São João, por 3 a 2, neste domingo à tarde, no estádio "Bento de Abreu", pela 12ª rodada do Campeonato Paulista. O camisa nove mariliense, agora, tem 10 gols e divide a artilharia com Diego Tardelli, Finazzi e Robinho. A vitória, justa e de virada, confirma a grande ascensão do MAC, que venceu seus últimos cinco adversários e já ocupa a quarta posição, com 20 pontos. O União, que tinha sido goleado na rodada anterior para o Corinthians, por 6 a 1, continua com 13 pontos e perto da zona do rebaixamento. Mas o União começou assustando, abrindo o placar aos cinco minutos. Após Juliano cobrar escanteio, Diguinho aproveitou falha da defesa para completar. Mas o empate não demorou a surgir. Aos 12 minutos, Frontini aproveitou a bobeada da defesa visitante que parou pedindo impedimento para, depois de um rebote do goleiro Gilson, só tocar para as redes. O jogo continuou movimentado, com o Marília mais presente no ataque. O time da casa começou a etapa final a todo vapor, enquanto o União sumiu em campo. Logo aos 15 minutos, Frontini fez o gol da virada aproveitando mais uma bobeira da defesa do União, que ficou parada no lance. Sem nenhum poder no contra-golpe, o União ficou acuado e apenas tentando evitar sofrer mais gols. Aos 40 minutos, Frontini ampliou, desta vez de pênalti, cometido por Alex Sandro sobre o experiente Sérgio Manoel. Os dois times voltarão a campo no sábado, dia 19 de março, com o Marília enfrentando o líder São Paulo, no Morumbi, e o União São João recebendo, em Araras, o São Caetano.