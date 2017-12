Frontini esconde contusão e é operado Os médicos do Santos foram surpreendidos neste sábado com mais uma contusão: desta vez foi o atacante Frontini, que escondeu um problema no pé esquerdo e foi submetido no sábado mesmo, em Marília, a uma cirurgia, devendo ficar afastado nos próximos 20 dias. "Ele não se queixou desse problema quando fizemos os exames quando estava sendo contratado e vinha jogando com dor", explicou o médico Carlos Braga. Frontini tinha um ramo de nervo comprimido no pé e vinha jogando com dor. Alegou que o problema piorou quando usou um tênis apertado. "É um problema difícil de diagnosticar e foi exacerbado com o uso de um tênis apertado", contou Braga.