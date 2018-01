Frustrado, Citadini fala sobre Júnior Antônio Roque Citadini, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, falou com exclusividade ontem à tarde. Com mandato no Corinthians até 2005, o vice-presidente do clube falou claramente de sua frustração com o episódio Júnior, técnico contratado para ?fugir da mesmice do futebol? e que deixou o clube na mão depois de 11 dias de trabalho. ?Admito: foi frustrante demais.? Leia mais no Jornal da Tarde