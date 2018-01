Frustrado com a saída do Brasil, Lula torce por Portugal A seleção de Portugal, dirigida pelo treinador brasileiro Luiz Felipe Scolari, ganhou mais um torcedor ilustre para a partida contra a França, nesta quarta-feira, em Munique, pela semifinal da Copa do Mundo. Ainda chateado com a eliminação do Brasil nas quartas-de-final, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou, diretamente de Caracas (capital da Venezuela), que irá torcer pelo time de Felipão contra os carrascos da seleção brasileira na Alemanha. ?Eu ultimamente ando sem palpite para Copa porque, possivelmente por ser muito apegado ao futebol, sou muito frustrado com o que aconteceu sábado. Mas agora confesso que sou Portugal desde 1500?, brincou Lula, fazendo referência ao ano do descobrimento do Brasil. Quem passar de Portugal e França fará a decisão do Mundial contra a Itália, no próximo domingo, em Berlim. O perdedor jogará a decisão do terceiro lugar contra a Alemanha, no sábado, em Stuttgart. A seleção portuguesa tenta, pela primeira vez na história, chegar à final de uma Copa do Mundo.