Frustrado, Diego espera "outras decisões" Depois de ter perdido um jogo importante pela segunda vez na carreira, o meia Diego não negou a frustração, mas disse que o Campeonato Brasileiro terá "outras decisões" e que ele estará em campo. Sábado, no jogo dos líderes do campeonato, contra o Cruzeiro, no Mineirão, Diego era uma das esperanças da torcida santista e ficou de fora. Sentiu dores na coxa direita e fez o técnico Émerson Leão mudar completamente o time. Na final do Brasileiro do ano passado, contra o Corinthians, o jovem meia havia ficado em campo apenas dois minutos por sentir uma contusão também na coxa. "Senti dores no final do coletivo de sexta-feira, foi uma contratura muscular. Aí, no aquecimento no vestiário, senti de novo as dores, conversei com os médicos e eles acharam melhor que eu não jogasse", contou Diego na chegada do time a São Paulo, na noite de sábado. Diego afirmou que ficou frustrado, mas que acha que terá outras oportunidades de mostrar que pode ser decisivo ainda neste Brasileiro. "Lógico que é muito ruim não participar de uma partida tão importante, mas o campeonato não acabou ainda. Tenho certeza: o Santos vai ter muitos outros jogos decisivos ainda e que eu poderei mostrar meu futebol neles", disse. Diego se reapresenta nesta segunda-feira e faz exames para saber a gravidade da lesão na coxa. Só então, será possível saber se ele terá condições de jogar na partida de quarta-feira, contra o Juventude, na Vila Belmiro. Sem palavras - Na chegada dos jogadores santistas a São Paulo, o meia Fabiano foi o único que não quis atender a imprensa. Ainda demonstrava irritação por causa do lance com o cruzeirense Wendell, que rendeu sua expulsão no Mineirão.