Frustrado, Junior adota lei do silêncio O lateral Júnior treinou nesta terça-feira à tarde com os reservas do São Paulo. Correu, alongou, suou bastante. O jogador cumpriu suas obrigações, mas no final do dia, não quis dar entrevistas, mesmo com os repetidos pedidos dos repórteres que estavam no Centro de Treinamento do São Paulo, na Barra Funda. Desde sábado, quando foi desligado da delegação que ia para Salvador, Júnior não dá entrevistas. O técnico Leão já deu sua versão sobre o caso. Disse que o afastamento de Júnior é coisa do passado e, após a partida contra o Vitória, elegeu Fábio Santos - que jogou bem contra o Vitória e até fez um gol - como titular nas últimas duas partidas, ou seja, Júnior não jogaria mais esse ano. Fábio Santos, por sua vez, comemorou a chance: "Espero jogar bem nas próximas partidas, ajudar o São Paulo a brigar pelo título e, se tudo der certo, ganhar uma vaga como titular. Mesmo quando perdi a posição de titular, continuei trabalhando duro e agora quero conquistar a confiança do técnico Leão e da torcida do São Paulo." Sobre o afastamento do lateral pentacampeão, Fábio Santos elogiou a postura do técnico Leão. "Deu para ver que com o técnico Leão não é porque o cara tem nome que é obrigado a jogar. Com o Leão, joga quem estiver melhor", raciocinou. O zagueiro Edcarlos, que substituiu o suspenso Fabão na partida contra o Vitória, repetiu a linha de raciocínio de Fábio Santos. "O técnico pode colocar quem ele quiser que o nível não cai", disse o zagueiro que deve voltar ao banco de reservas. César Sampaio também deve ceder seu lugar para Renan, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Fábio Santos, Edcarlos e Renan tinham uma outra preocupação: a convocação para a Seleção Brasileira Sub-20, que disputa o Sul-Americano na Colômbia. Por uma vaga na Seleção, os jogadores trocariam com prazer o mês de férias. "Prefiro servir na Seleção no Sul-Americano. Somos jovens", afirmou Renan. A convocação, que seria nesta terça-feira, foi adiada pela CBF para a próxima terça-feira. Fábio Santos não tira férias há quatro anos. Renan e Edcarlos há dois. "O César (Sampaio) não tem coisa nenhuma e pode tirar férias de 30 dias. Mas eu posso servir a Seleção Brasileira Sub-20. Se não fosse a seleção, também queria ter 30 dias de férias, que é nosso direito", comentou Renan. Nesta terça-feira, o treinador do Los Angeles Galaxy, Steve Sampson, fez uma visita ao CT. O time norte-americano tem uma parceria com o São Paulo. Ex-técnico dos Estados Unidos na Copa de 98, Sampson estava acompanhado do empresário Dick Law. Apesar de oficialmente o motivo da viagem ser conhecer as instalações do CT do São Paulo, Sampson aproveitou para observar os jogadores das categorias menores. Gallo, ex-meia do São Paulo, faz sucesso no time norte-americano.