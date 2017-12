Frustrado, São Caetano busca reação Por essa ninguém no São Caetano esperava: perder seu segundo jogo consecutivo no Campeonato Brasileiro, justamente, na reta final e ainda para o Atlético-PR, agora, dirigido por Mário Sérgio, velho conhecido do Azulão. À parte a disputa pessoal com o ex-técnico, o time marcou passo na tabela de classificação e na sua luta para garantir uma vaga na Copa Libertadores da próxima temporada. Para o técnico Tite, a competição é muito equilibrada e, às vezes, as derrotas devem ser aceitas como mais naturalidade. "Todo jogo é difícil e sempre é decidido nos detalhes", cita como argumento. Na verdade, desta vez o ataque não funcionou e a defesa sofreu um gol, confirmando a situação paradoxal do São Caetano que tem a melhor defesa, com 32 gols sofridos, e também o pior ataque, com 40 gols em 40 rodadas, portanto, com uma média de um gol por jogo. O ataque paulista consegue ser pior do que até o lanterna Grêmio (41) ou ainda dos ameaçados Fluminense (43), Juventude (44) e Fortaleza (45). "Este é o perfil do nosso time, de muita pegada, forte na defesa e que não costuma marcar tantos gols", diz, Tite, conformado. Com 62 pontos, o São Caetano se mantém na briga direta por uma vaga na Libertadores. Mas sabe que precisa se reabilitar das dua s últimas derrotas, diante do São Paulo (1 a 0) no ABC, e agora em Curitiba para o Atlético. O próximo jogo será contra o Guarani, quinta-feira, em Campinas. No primeiro turno, no estádio Anacleto Campanella, o Guarani levou a melhor ao vencer por 2 a 1. O zagueiro Gustavo, que cumpriu suspensão por três cartões amarelos, deve retornar no lugar de Thiago. O volante Fábio Santos pode até voltar desde que se recupera de uma lesão muscular na coxa direita. O elenco folgou domingo e se apresenta nesta segunda-feira à tarde no Anacleto Campanella.