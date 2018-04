Fulham anuncia contratação de meia sul-africano O Fulham anunciou nesta quinta-feira a contratação do meio-campista sul-africano Kagisho Dikgacoi, que estava no Golden Arrows. O jogador de 24 anos, que já disputou 28 partidas pela seleção da África do Sul, tendo participado da Copa das Confederações e da Copa Africana de Nações, assinou um contrato por dois anos.