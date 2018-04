Fulham derrota Everton e respira aliviado no Inglês

Com o resultado, a equipe comandada por Roy Hodgson chegou a seis pontos, e subiu da 18ª para a décima colocação. O Everton, com três pontos, está em 19º e penúltimo lugar após cinco rodadas, à frente apenas do Portsmouth, que ainda não pontuou.

Mesmo jogando fora de casa, o Everton abriu o placar aos 33 minutos, com gol do meio-campista australiano Tim Cahill. A reação do Fulham aconteceu no segundo tempo. Aos 12 minutos, o defensor Paul Konchesky empatou a partida. O gol da vitória saiu aos 24, com o irlandês Damien Duff.

Também neste domingo, o Aston Villa venceu o Birmingham City fora de casa, por 1 a 0, e chegou a 9 pontos em quatro partidas, ocupando a sexta colocação. O Birmingham manteve-se com quatro pontos, e agora é o 15º na tabela.

O líder do Campeonato Inglês é o Chelsea, que tem 15 pontos em cinco partidas. Manchester United, Manchester City e Tottenham, todos com 12 pontos, estão logo atrás. O City tem uma partida a menos - venceu todos os quatro jogos que disputou.