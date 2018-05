Fulham renova contrato do técnico Roy Hodgson

"Eu tenho deixado claro que estou feliz aqui e aproveitando o meu tempo. O clube e a equipe estão constantemente crescendo e nós estamos correndo o mais rápido possível para se certificar de que não ficaremos para trás", completou Hodgson, que está na equipe desde 2007.

O Fulham está em nono lugar no Campeonato Inglês, com 27 pontos, e obteve vitórias expressivas sobre Manchester United e Liverpool nesta temporada. A equipe inglesa também passou pela fase de grupos da Liga Europa e vai duelar com o Shakhtar Donetsk, atual campeão do torneio.

"Eu penso que a coisa realmente importante para nós é continuarmos nesse ritmo no Campeonato Inglês", disse Hodgson. "Eu acho que nós temos de ser realistas e aceitar que haverá alguns anos que são melhores que outros. No momento, estamos na metade superior da tabela e no ano passado terminamos em sétimo lugar. Será muito bom se conseguirmos manter isso".