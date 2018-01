Fulminante, Diego Tardelli perde espaço Diego Tardelli, de aparição fulminante há um mês e pouco, vai perdendo espaço no São Paulo. Nem com a ausência de Luís Fabiano, que tem características parecidas com as suas e vai disputar as Eliminatórias com a seleção brasileira, ele está garantido. Disputa uma vaga com Kléber e Rico. ?Desses três jogadores jovens, o Diego é o que precisa assimilar mais essa necessidade de se doar para o time. Gol é importante, mas não é só isso. Ele precisa se envolver mais no jogo e ajudar aos companheiros. Ninguém pode jogar sozinho, o fundamental é ter as necessidades do grupo acima de todas as coisas?, diz Rojas. Leia mais no Jornal da Tarde