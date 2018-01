Fumagalli está de volta ao Santo André O meia-atacante Fumagalli está de volta ao Santo André. O jogador, que estava no LG Seoul da Coréia do Sul, acertou seu contrato com o clube do ABC e é o segundo reforço da equipe para a disputa da Copa Libertadores da América. Antes, o time havia apresentado o atacante Leandrinho, ex-CRB-AL. Em 2004, Fumagalli, então no Corinthians, reforçou o Santo André para a disputa do Campeonato Paulista. Em seguida disputou o Brasileiro da Série B pelo Marília, mas antes do fim da competição se transferiu para o futebol sul-coreano.