Fumagalli no Corinthians pela 3ª vez Foi constrangedora a apresentação do meia-atacante Fumagalli como novo reforço corintiano nesta terça-feira em Extrema (MG). Sem dirigentes, com poucos jornalistas e nenhum torcedor, o jogador vestiu a camisa 9. Foi a terceira vez que ele foi apresentado como novidade do clube. Em 1994, quando ainda era júnior da Ferroviária, foi ao Parque São Jorge, tirou fotografias, mas a transferência não se concretizou. No início de 2002, fez uma nova tentativa. Jogou quatro partidas pelo time corintiano, marcou um gol e, por força de uma briga jurídica com o Santos, teve de ir embora. ?O Santos tinha uma liminar que impedia que eu atuasse no Corinthians. Agora, ganhei o processo na Justiça Trabalhista e fiz um acordo com o Santos. Se eu for negociado até dezembro de 2004, o Santos terá direito a 50% do valor da negociação." O imbróglio começou logo que Fumagali chegou ao Santos, em 1999. Na época, segundo o jogador, o Santos o obrigou a assinar um contrato em branco. O documento acabou sendo utilizado pela diretoria santista quando o jogador chegou ao Corinthians no início do ano passado. ?A perícia feita pela Justiça do Trabalho constatou que o documento era ilegal. Quando o advogado do Santos percebeu que o clube iria perder a causa, propôs um acordo e eu aceitei. Não podia ficar mais tempo parado. Além disso, o Corinthians poderia contratar outro jogador para a minha posição e eu iria perder a chance de atuar aqui.? O último salário que Fumagalli recebeu foi em junho, depositado pelo Corinthians. De lá para cá, o jogador garante que viveu de suas economias. A forma física foi mantida numa academia. "Estou só um quilo e meio acima do peso." Fumagalli afirmou nesta terça-feira que enquanto corria os oito mil metros em volta do gramado do Hotel das Amoreiras, chegou a chorar de alegria. "Fiquei pensando: estou aqui de novo. Preciso retribuir o esforço que o Corinthians fez para me contratar." Fumagalli, que assinou contrato de um ano, avisa. "Vim para jogar, quero ser titular."