Fumagalli perto do Corinthians Depois de não ter dado certo a contratação do meia Beto, que decidiu permanecer no Flamengo, o Corinthians poderá se reforçar com o meia-atacante Fumagalli. O jogador, que estava no Guarani, se reuniu hoje no Parque São Jorge com seu empresário, o ex-lateral-direito Cláudio, e o presidente do clube, Alberto Dualib, para tentar acertar seu contrato com o campeão paulista. Parreira disse que há mais de dois meses o Corinthians estava discutindo a contratação de Fumagalli. "Antes de eu chegar já falavam com o jogador", disse o treinador, alegando que o atleta será uma opção para o seu esquema, depois que ficou decidido que Beto não virá mais para o Corinthians.