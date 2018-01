Fumagalli reforça Fortaleza em Goiânia Depois de cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo, o atacante Fumagalli está garantido entre os titulares do Fortaleza para o jogo deste sábado, às 16 horas, em Goiânia, no Estádio Serra Dourada, contra o Goiás. A dúvida é se o técnico Hélio dos Anjos vai sacar Marcos Denner ou Rinaldo. Erandir, que foi expulso na partida contra o Atlético Mineiro, desfalca a equipe cearense. No lugar dele entra Marcelo Lopes. O restante do time é o mesmo que perdeu de 4 a 1 para o Galo na última quarta-feira. "Estamos precisando de um time mais aguerrido, com disposição nesta partida contra o Goiás que é um adversário difícil, principalmente em seus domínios", disse Hélio dos Anjos. Para o jogador Hernani, depois da vitória por 3 a 2 contra o Internacional na casa do adversário, o Goiás deve vir motivado para a partida. "Eles conseguiram um excelente resultado e virão com vontade de manter o bom momento", opinou.