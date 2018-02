Fumagalli reforça Marília contra Ceará O Marília terá pelo menos três alterações para a partida deste domingo, contra o Ceará, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O lateral-esquerdo Cássio e o volante Leandro Ávila, dois dos mais renomados jogadores da equipe, foram expulsos na última partida e cumprem suspensão automática. Por outro lado, o time terá a volta do meia Fumagalli. O técnico Luís Carlos Martins ainda não decidiu quem entra e quem deixa o time, mas as mudanças não devem surpreender. Na lateral-esquerda, Dickson, destaque da Internacional de Limeira na Série A2, deve estrear. Na posição de volante, Wesley e João Marcos disputam a posição, mas é provável que o treinador fique com a segunda opção. Uma outra mudança que pode ocorrer no Marília é na lateral-direita. Martins não está totalmente satisfeito com a atuação de Jorginho e pode escalar Bruninho. O jogo deste domingo, às 11 horas, no Estádio Bento de Abreu, em Marília, terá transmissão para todo o Brasil pela Rede Record.