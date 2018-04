Fumagalli se apresenta ao Vasco e diz que já quer jogar

O Vasco apresentou nesta segunda-feira, em São Januário, o meia Fumagalli como reforço para a disputa da reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador, de 31 anos, foi emprestado pelo Sport e assinou contrato até o final do ano com a equipe carioca.

Fumagalli já chega como provável opção do técnico Dorival Júnior para o jogo do próximo sábado, contra o Guarani, no Maracanã, pelo fato de dois meias de ligação da equipe serem desfalques certos para o duelo. São eles: Jéferson, que se recupera de uma lesão muscular, e Alex Teixeira, convocado para defender a seleção brasileira Sub-20.

"Eu vinha treinando normalmente, mas não vinha jogando. Assim que a documentação estiver pronta, eu posso jogar", avisou Fumagalli, que disse esperar "reeditar no Vasco o seu bom momento vivido no Sport".

"Estou muito feliz em vestir a camisa do Vasco e estou vindo para dar a minha contribuição à equipe para o retorno à primeira divisão do Brasileiro. Agora que já fui apresentado quero logo trabalhar", reforçou.

Será a segunda vez que Fumagalli trabalhará com o técnico Dorival Júnior. O jogador foi comandado pelo treinador em 2006, durante a sua primeira passagem pelo Sport, antes de se transferir para o Al-Rayyan, do futebol árabe, e retornar ao time pernambucano posteriormente.