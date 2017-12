Fumagalli volta para o Santos O advogado Mário Mello, do Santos, informou nesta segunda-feira à noite que conseguiu a revogação da liminar que Fernando Fumagalli havia conseguido no Tribunal Regional do Trabalho para se transferir para o Corinthians. "Com os documentos que o Santos juntou ao mandado de segurança, a juíza Maria Aparecida Pellegrina (do Tribunal Regional do rabalho-SP) reconheceu que havia sido induzida a erro e reconsiderou a sua primeira decisão." Fumagalli deve ser notificado nos próximos dias e terá que se apresentar ao Santos e esquecer o seu sonho de jogar pelo Corinthians. "Foi mais uma grande vitória do Santos na Justiça do Trabalho", comemorou Mário Mello, que não soube dizer qual é a situação de Carlos Germano, que estava na dependência de uma liminar para jogar pelo Internacional, de Porto Alegre.