Funcionários param no Vasco por falta de pagamento Na derrota por 2 a 1 para o Figueirense, os jogadores do Vasco pareciam estáticos em campo. E a partir desta quarta-feira, é a vez dos funcionários do clube cruzarem os braços. Há três meses sem receber salários, os profissionais administrativos reuniram-se com o sindicato da categoria e decidiram iniciar uma paralisação de três dias, como forma de protesto.