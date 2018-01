Funcionários públicos processam Zico O futebol burocrático da seleção brasileira deve repercutir agora nos tribunais de justiça. Por ter comparado a maneira de atuar da equipe ao estilo de trabalho dos funcionários públicos do País - "entram em campo apenas para bater cartão" -, Zico vai ter de explicar, em juízo, o teor de suas declarações. A Federação dos Funcionários Públicos contratou escritório de advocacia no Rio para que o ex-jogador seja interpelado. De acordo com o advogado Carlos Augusto Ribeiro da Silva, Zico ofendeu "os servidores públicos honrados, que cumprem com seus deveres". Por isso, vai ter de justificar o que disse à Justiça. Se não convencer os autores da medida, Zico poderá sofrer processo por danos morais, como adiantou Ribeiro da Silva. O representante da federação dos servidores no Rio, Fernando Sanches, ficou muito irritado com Zico, mas admitiu que a entidade pode voltar atrás no eventual processo contra o ex-craque se houver um pedido de desculpas ou um esclarecimento convincente. Ele reuniu-se com os advogados do escritório de Ribeiro da Silva para tratar do assunto. As declarações de Zico foram feitas após o último vexame do Brasil nas eliminatórias para o Mundial de 2002, quarta-feira, quando perdeu por 1 a 0 para o Equador, em Quito, com atuação medíocre. O ídolo do Flamengo enviou carta para a direção da federação, explicando que "em nenhum momento quis ofender ninguém ou atingir a classe dos funcionários públicos". Ele mesmo lembrou que trabalhou como tal entre 1990 e 1991, época em que foi secretário Nacional de Esportes. "Eu quis me referir somente a uma minoria, que não quer nada com o trabalho", contou Zico, por telefone, aproveitando para criticar mais uma vez a seleção brasileira. "O time precisa ter alma, o jogador tem de ter, por obrigação, vontade de vestir a camisa da seleção, o que não vem acontecendo." Zico ressaltou que passou toda a sua vida de jogador defendendo os interesses dos atletas e que, por isso - ele acredita -, não deverá ser processado. "Jamais tentaria denegrir ninguém." Em uma semana, Zico envolveu-se em duas polêmicas. A outra foi com o técnico Emerson Leão, que o citou para dar um exemplo de jogador que já sofrera com os efeitos da altitude em Quito. Do Rio, Zico não gostou do que leu e ouviu e disse, publicamente, "que Leão estava querendo aparecer" ao "usar" seu nome.