Fundação Real Madrid promove Campus Experience no Brasil

A Fundação Real Madrid trouxe para o Brasil o Campus Experience, um projeto realizado para crianças e adolescentes de 7 a 17 anos que promove atividades ligadas ao desenvolvimento esportivo e procura potencializar a formação do jovem, além, é claro, de repassar os valores ensinados nas categorias de base do clube madridista.

A passagem pelo Brasil termina nesta sexta-feira, no Rivellino Sport Center, localizado no bairro do Brooklin, em São Paulo. Segundo a fundação, o Campus Experience, que já foi realizado nos cinco continentes, contou com a participação de 3 mil jovens de mais de 80 nacionalidades nas atividades promovidas no ano passado. “Sem dúvida, apresentar este novo formado da Fundação Real Madrid no Brasil, trata-se da maior experiência esportiva e interativa do país", afirmou André Falconi, executivo da First Consulting, parceira da fundação.

Os jovens recebem uma ampla estrutura, equipe de monitores e profissionais do setor, como pedagogos, psicólogos, professores e treinadores. A diversão é garantida para os apaixonados por futebol, que tem a oportunidade de desfrutar uma experiência inesquecível em um ambiente que mostra a estrutura de um dos maiores clubes do mundo.

Craques como Cristiano Ronaldo e Gareth Bale, deixam um recado para os fãs através do vídeo de divulgação deste ano.