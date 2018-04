Furacão adia final da Recopa nos EUA A passagem do furacão Frances pela Flórida (EUA) provocou o adiamento da partida entre o Boca Juniors (ARG) e o Cienciano (PER), pela final da Recopa Sul-Americana. A partida, marcada para a segunda-feira em Miami, foi transferida para a terça-feira, de acordo com anúncio feito neste domingo pela Confederação Sul-americana de Futebol (Conmebol). O Cienciano ganhou o direito de disputar a final da Recopa depois de ter conquistado o título da Copa Sul-americana do ano passado contra o River Plate. O Boca, por sua vez, venceu a Copa Libertadores de 2003.