Fustal: Brasil x Espanha, "a decisão" A Seleção Brasileira enfrenta nesta sexta-feira, às 8h30, a Espanha por uma vaga na final do Mundial de Futsal de Taiwan. Esta é a segunda vez na história da competição que as equipes se enfrentam numa semifinal - a primeira foi em Hong Kong, em 1992, quando o Brasil despachou os espanhóis. Há quatro anos, porém, na fase final, a equipe brasileira foi derrotada pelos atuais campeões mundiais. A partida será transmitida ao vivo pela SporTV e Bandeirantes. Para o técnico Fernando Coelho Ferreti, a defesa será o ponto alto da partida. "Os adversários vão marcar no meio em zona, eles se julgam a melhor defesa do mundo e nós vamos tentar surpreender nesta função", disse. Quanto à rivalidade, o treinador falou pouco: "Eles estão falando que estamos com medo, agora não vou falar nada, quero falar depois da partida. Aí, sim, eu vou falar bastante." Vander Carioca, pivô do Brasil, também comentou sobre as provocações da equipe adversária. "Não estamos com medo, falar que estamos com esse sentimento é uma grande mentira. O grupo está fechado e é vencer ou vencer", disse o atleta que atua na Itália, com passagem também pela Espanha. Com uma contusão no pé esquerdo, o goleiro Lavoisier será o desfalque do time brasileiro, assim como o ala Vinícius, também contundido. Ângelo será o substituto de Lavoisier que entrará "com responsabilidade" para ajudar o time. No treino desta quinta-feira, outro susto. O ala Falcão sentiu uma fisgada na coxa direita e saiu de quadra. "Ele sentiu uma dorzinha e parou, mas nada de preocupante", explicou Ferreti. O Brasil deve iniciar a partida com Franklin, Euler, Neto, Falcão e Simi. Na outra semifinal, a Itália, campeã da Europa encara a Argentina, campeã sul-americana. Os italianos disputam sua primeira semifinal e chegam invictos com uma vitória por 3 a 2 sobre a Espanha na bagagem. O time é considerado o time B do Brasil, uma vez que dos 14 inscritos, só há dois italianos (o goleiro Angelini e o capitão Zaffiro). A Itália chega às semifinais com cinco vitórias, além de um empate contra Portugal, o primeiro na história da modalidade em Mundiais. Já a Argentina sofreu apenas quatro gols em toda a competição - divide a melhor defesa com a Espanha -, só perdeu para o Brasil por 2 a 1 na segunda fase. Teve quatro vitórias, um empate e uma derrota para os brasileiros. No ano passado, a Argentina levou o título do Sul-Americano sobre o Brasil.