Futebol afegão à procura de técnico Há cerca de um ano, a queda do regime do Taleban no Afeganistão trouxe a possibilidade para que os líderes rebeldes fizessem parte do novo governo para o país. Mas um dos principais senhores da guerra da Aliança do Norte, que por anos lutou contra o Taleban, preferiu um outro posto: o de presidente da Federação Afegã de Futebol. Em menos de um ano, o general Abdul Kalistani passou da condição de um dos mais poderosos líderes rebeldes do país para o posto de chefe do esporte mais popular do Afeganistão, o futebol. O futebol, assim como as bicicletas, era proibido pelo regime do Taleban. Os estádios, como o de Cabul, eram utilizados para execuções dos supostos traidores do governo e a população era convocada para presenciar a matança. Menos de um ano depois da queda do regime, o campeonato nacional já volta a ser organizado, o que, para a Fifa, é uma prova da força do futebol no mundo. Do torneio financiado pela entidade participam 24 equipes. A entidade ainda enviou 500 bolas para que o campeonato pudesse ser jogado. A seleção nacional também já voltou a estrear em jogos internacionais. No primeiro, levou uma goleada de 10 à 0 para o Irã. Mesmo assim, o general Kalistani não poupou elogios a seus jogadores. O ex-combatente só está com um problema. Não consegue achar um treinador no Ocidente que aceite viver no país destruído por mais de vinte anos de guerra. Será que alguém no Brasil se candidataria para o posto?