Futebol agita o mercado editorial Sempre se disse que o Brasil não dá a devida importância à memória de seus ídolos e grandes feitos no campo esportivo. Mas também sempre há gente interessada em contribuir para mudar essa imagem. Os últimos meses têm sido férteis em lançamentos no campo editorial. Pelos menos, quatro bons livros sobre o futebol estão chegando ao mercado. O jornalista Luiz Carlos Ramos conta a vida de um dos mais marcantes personagens da história do futebol brasileiro, o polêmico Vicente Matheus, ex-presidente do Corinthians. Neco, outro importante personagem da história corintiana, tem sua trajetória retratada em livro de autoria do atual vice-presidente de futebol do clube, Antonio Roque Citadini. O jornalista Roberto Avallone reuniu parte das ?incríveis histórias? que colecionou ao longo de sua carreira em um livro que acaba de chegar às bancas e livrarias. E o radialista Flávio Araújo fala apaixonadamente de rádio, futebol e vida. Para quem acredita que o esporte brasileiro não tem memória, são quatro motivos para mudar de opinião.